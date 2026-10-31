Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco повысила на ноябрь официальные цены продажи сжиженного нефтяного газа (LPG) на 5,9–6,8%. О пересмотре цен со ссылкой на трейдеров сообщает The Hindu.

Спрос и предложение LPG

Трейдеры связали решение Saudi Aramco с сезонно более высоким спросом и ограниченным предложением LPG на мировых рынках. Речь идет именно об официальных ценах продажи компании, установленных на ноябрь.

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Цены Sonatrach

Алжирская Sonatrach также повысила официальные цены продажи LPG на ноябрь. По словам трейдеров, цены выросли на 23–40%.

Официальные цены Saudi Aramco используются как ориентир в контрактах на поставки LPG из Западной Азии в Азиатско-Тихоокеанский регион. Приведенные трейдерами диапазоны повышения для Sonatrach выше диапазонов для Saudi Aramco. Информация об изменениях цен была обнародована 30 октября 2026 года.

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