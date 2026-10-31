Saudyjska państwowa spółka naftowa Saudi Aramco podniosła na listopad oficjalne ceny sprzedaży skroplonego gazu ropopochodnego (LPG) o 5,9–6,8%. O rewizji cen, powołując się na traderów, informuje The Hindu.

Popyt i podaż LPG

Traderzy powiązali decyzję Saudi Aramco z sezonowo wyższym popytem i ograniczoną podażą LPG na światowych rynkach. Chodzi właśnie o oficjalne ceny sprzedaży spółki ustalone na listopad.

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Ceny Sonatrach

Algierska spółka Sonatrach również podniosła oficjalne ceny sprzedaży LPG na listopad. Według traderów ceny wzrosły o 23–40%.

Oficjalne ceny Saudi Aramco są wykorzystywane jako punkt odniesienia w kontraktach na dostawy LPG z Azji Zachodniej do regionu Azji i Pacyfiku. Podawane przez traderów przedziały podwyżek dla Sonatrach są wyższe niż przedziały dla Saudi Aramco. Informację o zmianach cen opublikowano 30 października 2026 roku.

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