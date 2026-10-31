Wstępną prognozę dotyczącą terminów przywrócenia dostaw energii elektrycznej opublikował kanał Telegram „Dnipro Avariyka”. Trwają prace awaryjno-naprawcze.

Bez prądu pozostają mieszkańcy Diivki, Suchachivki, Parusa, Pokrowskiego, Krasnopillia, a także tereny w pobliżu alei Bohdana Chmielnickiego i części alei Nauki.

W nocy rosyjskie wojska ponownie zaatakowały obiekty energetyczne w obwodzie dniepropetrowskim. Według danych DTEK sprzęt doznał poważnych uszkodzeń, w szczególności w jednym z obiektów, którego naprawa po poprzednim ataku trwała prawie dwie doby.

Sytuacja pozostaje trudna również w Kijowie. W niektórych dzielnicach prognozuje się, że w ciągu dnia prąd będzie dostępny jedynie przez półtorej godziny. W DTEK wyjaśniono to nowymi uderzeniami na infrastrukturę energetyczną, których skutki nałożyły się na jeszcze nieusunięte uszkodzenia spowodowane poprzednimi atakami.

Źródło: „Dnipro Avariyka”, DTEK

W Dnieprze, 30 października, nie obowiązują nawet awaryjne harmonogramy przerw w dostawach prądu. Przyczyną są nowe rosyjskie ataki na infrastrukturę energetyczną regionu: uszkodzono sieci magistralne „Ukrenergo” oraz jeden z obiektów DTEK. Obecnie pracownicy sektora energetycznego pracują nad przywróceniem dostaw energii elektrycznej, starając się przede wszystkim przywrócić zasilanie obiektom wodociągowo-kanalizacyjnym.

Wcześniej w Dnieprze przywrócono dostawy energii elektrycznej części odbiorców, jednak ponad 200 tysięcy osób nadal pozostaje bez prądu.

Wcześniej w Dnieprze w wyniku rosyjskiego ataku zniknęło światło na obu brzegach rzeki.

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