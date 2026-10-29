У Дніпрі через російську атаку зникло світло на обох берегах

Російські війська знову атакували енергетичну інфраструктуру Дніпра. Унаслідок удару пошкоджене обладнання магістральних електромереж, через що частина мешканців міста та прилеглих районів залишилася без світла. Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання.

У Дніпрі внаслідок чергової російської атаки пошкоджене обладнання магістральних електромереж. Через це без електроенергії залишилася частина міста, зокрема мешканці правого та лівого берегів. Знеструмлення також торкнулося районів поблизу обласного центру. Точну кількість споживачів, які залишилися без світла, у повідомленні не уточнили.

Енергетики працюють над відновленням світла

Фахівці вже розпочали роботи, щоб якомога швидше повернути електропостачання мешканцям. Енергетики мають відновити роботу пошкодженого обладнання та забезпечити подачу електроенергії. Інформації про точні терміни відновлення світла наразі немає. Вони залежатимуть від характеру пошкоджень і перебігу ремонтних робіт.

Російські атаки на енергетичну інфраструктуру створюють ризики для стабільного електропостачання міста та прилеглих територій. Наразі головне завдання енергетиків — усунути пошкодження й повернути світло споживачам. Про це повідомляє ДТЕК.

Після чергової терористичної атаки на Дніпро російська пропаганда традиційно запустила хвилю фейків про те, що у трагедії нібито винна українська ППО. У командуванні Повітряних сил Збройних сил України наголосили, що мета ворога є очевидною та незмінною — цинічне виправдання власних воєнних злочинів, залякування українців та спроби перекласти відповідальність за загибель цивільного населення.

Нагадаємо, окупанти 29 жовтня атакували залізничний вокзал у Дніпрі. Внаслідок атаки загинули 14 цивільних, ще понад 10 отримали поранення, багато з них у важкому стані.

Укрзалізниця уточнила обставини російського удару по залізничному вокзалу в Дніпрі, внаслідок якого загинули та постраждали цивільні пасажири. За даними компанії, на вокзалі заздалегідь оголосили повітряну тривогу, а після виявлення підвищеної небезпеки пасажирів електропоїзда, який мав прямувати до Запоріжжя, почали евакуювати. До моменту удару залишалося понад 10 хвилин.





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