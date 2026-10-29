В Днепре из-за российской атаки отключилось электричество на обоих берегах

Российские войска вновь нанесли удар по энергетической инфраструктуре Днепра. В результате удара было повреждено оборудование магистральных электросетей, из-за чего часть жителей города и прилегающих районов осталась без света. Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения.

В Днепре в результате очередной российской атаки повреждено оборудование магистральных электросетей. Из-за этого без электроэнергии осталась часть города, в частности жители правого и левого берегов. Отключение электроэнергии также коснулось районов вблизи областного центра. Точное количество потребителей, оставшихся без света, в сообщении не уточняется.

Энергетики работают над восстановлением света

Специалисты уже приступили к работам, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение жителей. Энергетики должны восстановить работу поврежденного оборудования и обеспечить подачу электроэнергии. Информации о точных сроках восстановления электроснабжения пока нет. Они будут зависеть от характера повреждений и хода ремонтных работ.

Российские атаки на энергетическую инфраструктуру создают риски для стабильного электроснабжения города и прилегающих территорий. Сейчас главная задача энергетиков — устранить повреждения и восстановить свет для потребителей. Об этом сообщает ДТЭК.

После очередной террористической атаки на Днепр российская пропаганда традиционно запустила волну фейков о том, что в трагедии якобы виновата украинская ПВО. В командовании Воздушных сил Вооружённых сил Украины подчеркнули, что цель врага очевидна и неизменна — циничное оправдание собственных военных преступлений, запугивание украинцев и попытки переложить ответственность за гибель гражданского населения.

Напомним, 29 октября оккупанты атаковали железнодорожный вокзал в Днепре. В результате атаки погибли 14 мирных жителей, ещё более 10 получили ранения, многие из них находятся в тяжёлом состоянии.

«Укрзализныця» уточнила обстоятельства российского удара по железнодорожному вокзалу в Днепре, в результате которого погибли и пострадали гражданские пассажиры. По данным компании, на вокзале заранее объявили воздушную тревогу, а после обнаружения повышенной опасности пассажиров электропоезда, который должен был следовать в Запорожье, начали эвакуировать. До момента удара оставалось более 10 минут.





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