Firma North American Blue Energy Partners (NABEP) oświadczyła, że zamierza zwiększyć wydobycie na 17 polach naftowych w Wenezueli ponad czterokrotnie — z około 224 tys. do ponad 1 mln baryłek dziennie. Jak informuje The Japan Times, realizację planu utrudniają potrzeba znacznych inwestycji, niedobór sprzętu i wykwalifikowanych pracowników, a także zużyta infrastruktura.

Umowa NABEP z Waszyngtonem przewiduje, że USA otrzymają 35% udziałów w spółce macierzystej oraz prawo do zakupu 20% wydobytej ropy po kosztach własnych. Prezydent USA Donald Trump nazwał porozumienie największą umową naftową w historii i mówił o 64 mld baryłek rezerw na 17 polach.

Jednocześnie Francisco Monaldi, dyrektor programu energetycznego Ameryki Łacińskiej w Baker Institute Uniwersytetu Rice’a, uważa, że w ciągu dozwolonego przez wenezuelskie prawo 25-letniego okresu realnie można zagospodarować około 10 mld baryłek — i to tylko przy sprzyjającym rozwoju wydarzeń.

Problemy z infrastrukturą i personelem

Trzech pracowników obiektów naftowych oraz partner biznesowy znający działalność NABEP przekazali gazecie, że firma zalega z płatnościami wobec niektórych lokalnych wykonawców. Dziennikarzom nie udało się ustalić wysokości możliwego zadłużenia. Przedstawiciel NABEP Terry Wade oświadczył, że firma rozszerza bazę dostawców podczas przechodzenia na nowy system płatności, a wszystkie rachunki są opłacane.

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Wiceprezes państwowej spółki PDVSA Giovanni Martínez powiedział państwowym mediom, że NABEP może osiągnąć wydobycie na poziomie 1 mln baryłek dziennie w ciągu sześciu–siedmiu lat. W basenie Maracaibo, gdzie działa firma, napraw wymaga około 80% z blisko 4 tys. nieaktywnych odwiertów.

Wiertnie i finansowanie

NABEP poinformowała, że uzgodniła dostawy 60 wiertni i 70 jednostek ciężkiego sprzętu, które mają przybywać partiami. Firma oświadczyła również, że w rejonie Orinoko działają trzy wiertnie i planuje dodać kolejne trzy. Jednocześnie analiza satelitarna na początku października nie wykazała infrastruktury wiertniczej na siedmiu z 17 pól.

Firma twierdzi, że od 2024 roku zainwestowała 1 mld dolarów własnego kapitału i nie planuje zaciągać dodatkowego długu ani sprzedawać udziałów. Bankier zajmujący się finansowaniem energetyki i restrukturyzacją zadłużenia w Wenezueli powiedział gazecie, że NABEP będzie potrzebować silnych partnerów i znacznego finansowania dla takiego projektu.

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