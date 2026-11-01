Premier Tajlandii Anutin Charnvirakul odrzucił krytykę opozycji dotyczącą rządowego programu instalowania paneli słonecznych na dachach gospodarstw domowych. Oświadczył, że ramy pożyczkowe w wysokości 200 mld bahtów nie są nieograniczonym zezwoleniem na wydawanie środków, ponieważ pieniądze będą pozyskiwane wyłącznie w miarę przystępowania gospodarstw domowych do programu — informuje Bangkok Post.

Wsparcie dla miliona gospodarstw domowych

Początkowym celem programu jest milion gospodarstw domowych, z których każde będzie mogło ubiegać się o wsparcie w wysokości 50 tys. bahtów. Według Anutina inicjatywa jest częścią szerszej przebudowy tajlandzkiego sektora energetycznego, a nie jedynie krótkoterminowym sposobem na obniżenie rachunków za energię elektryczną.

Premier zaznaczył, że szersze wykorzystanie krajowych odnawialnych źródeł energii, w tym energii słonecznej, wiatrowej, odpadów i surowców rolnych, powinno zmniejszyć zależność kraju od importowanych paliw kopalnych oraz wahań światowych cen energii. Gospodarstwa domowe, które będą produkować energię elektryczną na własne potrzeby, będą mogły obniżyć jej koszty i sprzedawać nadwyżki energii władzom, uzyskując dodatkowy dochód.

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Środki będą pozyskiwane w miarę potrzeb

Anutin podkreślił, że ramy pożyczkowe w wysokości 200 mld bahtów nie oznaczają natychmiastowego pozyskania całej kwoty. Według niego, jeśli do programu przystąpi wszystkie milion gospodarstw domowych, na jego realizację potrzebne będzie 50 mld bahtów.

Niewykorzystana część środków nie będzie musiała zostać pożyczona, a odsetki będą płacone dopiero po faktycznym pozyskaniu pieniędzy. Premier oskarżył również krytyków z opozycji o brak informacji i badań, twierdząc, że chcą oni jedynie atakować i zastraszać rząd.

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