泰国总理阿努廷·参威拉军驳回了反对派对政府在家庭屋顶安装太阳能电池板计划的批评。他表示，2000亿泰铢的借款框架并非不受限制的资金支出授权，因为只有在家庭参与该计划时才会筹集资金，据《曼谷邮报》报道。

为100万个家庭提供支持

该计划的初始目标是100万个家庭，每个家庭均可申请5万泰铢的支持。阿努廷表示，这项倡议是泰国能源部门更广泛重组的一部分，而不仅仅是短期降低电费的方式。

总理指出，更广泛地使用国内可再生能源，包括太阳能、风能、废弃物和农业原料，应能降低该国对进口化石燃料以及全球能源价格波动的依赖。为自身需求发电的家庭将能够降低电力开支，并将多余电力出售给当局，以获得额外收入。

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将按需筹集资金

阿努廷强调，2000亿泰铢的借款框架并不意味着将立即获得全部金额。他表示，如果全部100万个家庭加入该计划，实施该计划将需要500亿泰铢。

未使用的资金规模无需借入，且只有在实际筹集资金后才会支付利息。总理还指责反对派批评者缺乏信息和研究，称他们只是企图攻击和恐吓政府。

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