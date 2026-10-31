NABEP планує видобувати у Венесуелі 1 млн барелів на добу — The Japan Times

Компанія North American Blue Energy Partners (NABEP) заявила, що має намір збільшити видобуток на 17 нафтових родовищах у Венесуелі більш ніж учетверо — приблизно з 224 тис. до понад 1 млн барелів на добу. Як повідомляє The Japan Times, реалізацію плану ускладнюють потреба в значних інвестиціях, дефіцит обладнання та кваліфікованих працівників, а також зношена інфраструктура.

Угода NABEP із Вашингтоном передбачає, що США отримають 35% у материнській компанії та право купувати 20% видобутої нафти за собівартістю. Президент США Дональд Трамп назвав домовленість найбільшою нафтовою угодою в історії та говорив про 64 млрд барелів запасів на 17 родовищах.

Водночас директор програми енергетики Латинської Америки Інституту Бейкера Університету Райса Франсіско Мональді вважає, що протягом дозволеного венесуельським законодавством 25-річного строку реально можна розробити близько 10 млрд барелів — і лише за сприятливого розвитку обставин.

Проблеми з інфраструктурою і персоналом

Троє працівників нафтових об'єктів і діловий партнер, обізнаний з операціями NABEP, повідомили виданню, що компанія заборгувала окремим місцевим підрядникам. Розмір можливого боргу журналістам встановити не вдалося. Представник NABEP Террі Вейд заявив, що компанія розширює базу постачальників під час переходу на нову платіжну систему, а всі рахунки оплачуються.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Віцепрезидент державної PDVSA Джованні Мартінес заявив державним медіа, що NABEP може досягти видобутку в 1 млн барелів на добу за шість-сім років. У басейні Маракайбо, де працює компанія, ремонту потребують близько 80% із приблизно 4 тис. неактивних свердловин.

Бурові установки та фінансування

NABEP повідомила, що домовилася про постачання 60 бурових установок і 70 одиниць важкої техніки, які мають надходити партіями. Компанія також заявила про роботу трьох бурових установок у районі Оріноко та плани додати ще три. Водночас супутниковий аналіз на початку жовтня не виявив бурової інфраструктури на семи з 17 родовищ.

Компанія стверджує, що від 2024 року інвестувала $1 млрд власного капіталу та не планує залучати додатковий борг або продавати частки. Банкір, який працює з енергетичним фінансуванням і реструктуризацією боргів у Венесуелі, сказав виданню, що для такого проєкту NABEP знадобляться потужні партнери й значне фінансування.

Читай нас у