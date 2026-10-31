NABEP计划在委内瑞拉日产100万桶石油——《日本时报》

North American Blue Energy Partners（NABEP）表示，计划将其在委内瑞拉17个油田的产量提高逾四倍——从约22.4万桶/日增至超过100万桶/日。据《日本时报》报道，该计划的实施受到需要大量投资、设备和合格工人短缺以及基础设施老化的制约。

NABEP与华盛顿达成的协议规定，美国将获得母公司35%的股份，并有权以成本价购买所产石油的20%。美国总统唐纳德·特朗普称这项安排为史上最大的石油交易，并提到17个油田拥有640亿桶储量。

与此同时，莱斯大学贝克研究所拉丁美洲能源项目主任弗朗西斯科·蒙纳尔迪认为，在委内瑞拉法律允许的25年期限内，实际可开发约100亿桶——且仅在形势有利发展的情况下。

基础设施和人员问题

三名石油设施员工以及一名了解NABEP运营情况的商业伙伴告诉该报，该公司拖欠了一些当地承包商款项。记者未能确定可能债务的金额。NABEP代表特里·韦德表示，该公司在过渡到新支付系统期间正在扩大供应商基础，所有账单均在支付。

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国有PDVSA副总裁乔瓦尼·马丁内斯向国家媒体表示，NABEP可在六至七年内实现日产100万桶。该公司运营所在的马拉开波盆地约4000口闲置油井中，约80%需要维修。

钻井设备和融资

NABEP表示，已就供应60台钻机和70台重型设备达成协议，这些设备将分批到货。该公司还表示，奥里诺科地区有三台钻机在运行，并计划再增加三台。与此同时，10月初的卫星分析未在17个油田中的7个发现钻井基础设施。

该公司称，自2024年以来已投入10亿美元自有资本，且不计划筹集额外债务或出售股份。一名从事委内瑞拉能源融资和债务重组的银行家告诉该报，NABEP开展此类项目将需要强大的合作伙伴和大量融资。

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