爱沙尼亚公司Enefit Power将从11月1日起在纳尔瓦Balti发电厂的备用锅炉房使用页岩油，条件是11号发电机组未运行或在电力市场上不具竞争力。据ERR News报道。

环保部门的许可

Enefit Power首席执行官雷内·帕约已通知环保部门负责人赖纳·瓦克拉和气候部长埃尔基·凯尔多，公司打算使用该部门于10月21日授予的豁免。

该命令允许在天然气供应存在中断或限制风险时预防性使用页岩油；如果区域供暖可能变得令纳尔瓦居民负担不起，也可使用。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

天然气供应风险

帕约表示，价格波动、冬季需求上升以及发生新的中断的风险，既威胁天然气供应安全，也威胁区域供暖的可负担性。他指出，即使天然气供应没有实际中断，供暖也可能变得让该市居民负担不起。

Enefit Power负责人还提到，欧洲的天然气储备低于通常水平、天然气价格高企以及冬季供应风险。他提及中东危机，并称该危机在10月将欧洲天然气价格推至四年来的最高水平。

帕约称，使用页岩油是一项临时性和预防性措施，旨在减少纳尔瓦对不稳定进口天然气的依赖，并帮助维持供暖的可负担性。燃料使用量将取决于天然气供应条件和该市的热力需求。该公司已正式将其计划通知环保部门。

关注我们在