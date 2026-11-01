Enefit Power застосує сланцеву нафту на ТЕС у Нарві за певних умов — ERR News

Естонська компанія Enefit Power з 1 листопада почне використовувати сланцеву нафту в резервній котельні електростанції Balti у Нарві, якщо енергоблок №11 не працюватиме або буде неконкурентним на ринку електроенергії. Про це повідомляє ERR News.

Дозвіл природоохоронного відомства

Генеральний директор Enefit Power Рейне Пайо поінформував керівника природоохоронного відомства Рейнера Вакру та міністра клімату Ерккі Келдо про намір компанії скористатися винятком, наданим відомством 21 жовтня.

Розпорядження дозволяє превентивно застосовувати сланцеву нафту, якщо є ризик перебоїв або обмежень у постачанні природного газу, а також якщо централізоване опалення може стати недоступним за ціною для жителів Нарви.

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Ризики для газопостачання

За словами Пайо, коливання цін, зростання зимового попиту та ризик нових перебоїв загрожують і безпеці постачання природного газу, і доступності централізованого теплопостачання. Він зазначив, що опалення може стати недоступним для мешканців міста навіть без фактичного припинення постачання газу.

Керівник Enefit Power також послався на нижчі за звичайні запаси газу в Європі, високі ціни на природний газ і зимові ризики постачання. Він згадав кризу на Близькому Сході, яка, за його словами, підняла європейські ціни на газ до чотирирічного максимуму в жовтні.

Пайо назвав використання сланцевої нафти тимчасовим і превентивним заходом, який має зменшити залежність Нарви від нестабільного імпортного газу та допомогти зберегти доступність опалення. Обсяг використання палива залежатиме від умов газопостачання та потреб міста в теплі. Компанія офіційно повідомила природоохоронне відомство про свої плани.

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