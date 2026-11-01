Эстонская компания Enefit Power с 1 ноября начнёт использовать сланцевую нефть в резервной котельной электростанции Balti в Нарве, если энергоблок №11 не будет работать или окажется неконкурентоспособным на рынке электроэнергии. Об этом сообщает ERR News.

Разрешение природоохранного ведомства

Генеральный директор Enefit Power Рейне Пайо проинформировал руководителя природоохранного ведомства Рейнера Вакру и министра климата Эркки Келдо о намерении компании воспользоваться исключением, предоставленным ведомством 21 октября.

Распоряжение позволяет превентивно применять сланцевую нефть, если существует риск перебоев или ограничений в поставках природного газа, а также если централизованное отопление может стать недоступным по цене для жителей Нарвы.

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Риски для газоснабжения

По словам Пайо, колебания цен, рост зимнего спроса и риск новых перебоев угрожают как безопасности поставок природного газа, так и ценовой доступности централизованного теплоснабжения. Он отметил, что отопление может стать недоступным для жителей города даже без фактического прекращения поставок газа.

Руководитель Enefit Power также сослался на более низкие, чем обычно, запасы газа в Европе, высокие цены на природный газ и зимние риски поставок. Он упомянул кризис на Ближнем Востоке, который, по его словам, поднял европейские цены на газ до четырёхлетнего максимума в октябре.

Пайо назвал использование сланцевой нефти временной и превентивной мерой, которая должна снизить зависимость Нарвы от нестабильного импортного газа и помочь сохранить ценовую доступность отопления. Объём использования топлива будет зависеть от условий газоснабжения и потребностей города в тепле. Компания официально уведомила природоохранное ведомство о своих планах.

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