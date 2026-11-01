Катарский танкер для перевозки сжиженного природного газа Al Mayeda был поражен неопознанными объектами при прохождении через воды Залива в пятницу вечером. Об этом сообщает Anadolu Agency со ссылкой на Qatar Gas Transport Company, также известную как Nakilat. Компания сообщила об инциденте в воскресенье.

Экипаж не пострадал

В заявлении, опубликованном на Катарской фондовой бирже, Nakilat отметила, что ни один из членов экипажа не получил ранений. Компания также заявила, что инцидент не повлиял на окружающую среду.

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Nakilat сообщила, что после инцидента судно остается в безопасном состоянии и пригодно к эксплуатации. В компании назвали Al Mayeda судном, которое было вовлечено в этот случай.

Оценка последствий

Компания заявила, что оценивает последствия инцидента и поддерживает прямую связь с соответствующими органами морской безопасности в регионе. Nakilat также сообщила, что продолжает внимательно следить за ситуацией.

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