Katarski tankowiec do przewozu skroplonego gazu ziemnego Al Mayeda został trafiony niezidentyfikowanymi obiektami podczas przepływania przez wody Zatoki w piątek wieczorem. Informuje o tym Anadolu Agency, powołując się na Qatar Gas Transport Company, znaną również jako Nakilat. Firma poinformowała o incydencie w niedzielę.

Załoga nie ucierpiała

W oświadczeniu opublikowanym na Katarskiej Giełdzie Papierów Wartościowych Nakilat podała, że żaden z członków załogi nie odniósł obrażeń. Firma oświadczyła również, że incydent nie miał wpływu na środowisko.

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Nakilat poinformowała, że po incydencie statek pozostaje w bezpiecznym stanie i nadaje się do eksploatacji. Firma wskazała Al Mayeda jako statek uczestniczący w tym zdarzeniu.

Ocena skutków

Firma oświadczyła, że ocenia skutki incydentu i utrzymuje bezpośredni kontakt z odpowiednimi organami bezpieczeństwa morskiego w regionie. Nakilat poinformowała również, że nadal uważnie monitoruje sytuację.

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