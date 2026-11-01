В Пакистане в ноябре официальная цена сжиженного нефтяного газа (LPG) выросла до 294 рупий за килограмм, однако на открытом рынке топливо продают по цене до 630 рупий за килограмм. Об этом сообщает Dawn. Компании, работающие по франшизе, устанавливают цену до 400 рупий за килограмм на фоне дефицита газа.

Официальное повышение цены

Пакистанский регулятор в нефтегазовой сфере Oil and Gas Regulatory Authority установил на ноябрь цену LPG на уровне 294 075 рупий за тонну против 279 341 рупии в предыдущем месяце. Стоимость бытового баллона весом 11,8 килограмма выросла на 173 рупии — до 3470 рупий.

Регулятор объяснил пересмотр цены привязкой стоимости LPG для производителей к Saudi Aramco-CP и курсу доллара США. Saudi Aramco-CP за месяц увеличилась на 6,47%, тогда как средний курс доллара снизился на 0,12%. В итоге потребительская цена газа выросла на 14,73 рупии за килограмм.

Закрытие границы с Ираном и угроза забастовки

Председатель Ассоциации дистрибьюторов LPG Пакистана Ирфан Хокхар заявил, что ситуация стала серьёзной из-за закрытия границы с Ираном. По его словам, не менее 70% LPG страна импортировала из Ирана, тогда как на внутреннее производство приходилось 30%. Он призвал власти принять меры против манипуляций на рынке.

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Пакистанская ассоциация маркетологов LPG также предупредила о возможном прекращении работы с 16 ноября, если новая государственная политика в отрасли вытеснит частный сектор. Председатель ассоциации Али Хайдер заявил, что правительство не должно отменять дерегулирование рынка LPG.

По словам Хайдера, из примерно 1,3 млн тонн LPG лишь около 225 тыс. тонн импортируется из стран Персидского залива, преимущественно силами частного сектора. Ассоциация направила письмо министру нефтяной промышленности Али Первезу Малику, заявив, что проект новой политики, переданный премьер-министру, не учитывал позицию частных компаний.

Хайдер также утверждал, что государственные компании не обеспечили импорт LPG в условиях нынешнего дефицита, хотя политика 2016 года предусматривала взимание сбора на развитие нефтяной отрасли в размере 4669 рупий за тонну местного LPG для финансирования зимних и экстренных закупок.

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