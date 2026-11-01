巴基斯坦公开市场LPG价格达到每公斤630卢比——Dawn

巴基斯坦11月液化石油气（LPG）官方价格上涨至每公斤294卢比，但在公开市场上，该燃料的售价最高达到每公斤630卢比。Dawn报道称。在天然气短缺的背景下，特许经营公司将价格定至最高每公斤400卢比。

官方上调价格

巴基斯坦油气监管局（Oil and Gas Regulatory Authority）将11月LPG价格定为每吨294,075卢比，而上个月为每吨279,341卢比。重量为11.8公斤的家用气瓶价格上涨173卢比，至3,470卢比。

监管机构解释称，此次价格调整是由于将生产商的LPG价格与Saudi Aramco-CP及美元汇率挂钩。Saudi Aramco-CP月度上涨6.47%，而美元平均汇率下降0.12%。最终，消费者天然气价格每公斤上涨14.73卢比。

与伊朗边境关闭及罢工威胁

巴基斯坦LPG经销商协会主席伊尔凡·霍哈尔表示，由于与伊朗的边境关闭，局势已变得严重。据他称，该国至少70%的LPG从伊朗进口，国内生产占30%。他呼吁当局采取措施打击市场操纵行为。

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巴基斯坦LPG营销商协会也警告称，如果该行业的新国家政策将私营部门边缘化，协会可能从11月16日起停止运营。协会主席阿里·海德尔表示，政府不应取消LPG市场的去监管化。

海德尔称，在约130万吨LPG中，只有约22.5万吨从波斯湾国家进口，主要由私营部门完成。该协会致信石油工业部长阿里·佩尔韦兹·马利克，称已提交给总理的新政策草案没有考虑私营公司的立场。

海德尔还称，在当前短缺情况下，国有公司未能确保LPG进口，尽管2016年政策规定，对每吨本地LPG征收4,669卢比的石油工业发展费，用于资助冬季和紧急采购。

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