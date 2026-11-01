W Pakistanie w listopadzie oficjalna cena skroplonego gazu ropopochodnego (LPG) wzrosła do 294 rupii za kilogram, jednak na otwartym rynku paliwo jest sprzedawane nawet po 630 rupii za kilogram. Poinformował o tym Dawn. Firmy działające na zasadzie franczyzy ustalają ceny sięgające 400 rupii za kilogram w obliczu niedoboru gazu.

Oficjalna podwyżka ceny

Pakistański regulator sektora naftowego i gazowego, Oil and Gas Regulatory Authority, ustalił cenę LPG na listopad na poziomie 294 075 rupii za tonę wobec 279 341 rupii w poprzednim miesiącu. Cena domowej butli o wadze 11,8 kilograma wzrosła o 173 rupie — do 3470 rupii.

Regulator wyjaśnił korektę ceny powiązaniem ceny LPG dla producentów z Saudi Aramco-CP oraz kursem dolara amerykańskiego. Saudi Aramco-CP wzrosła w ciągu miesiąca o 6,47%, podczas gdy średni kurs dolara spadł o 0,12%. W rezultacie cena gazu dla konsumentów wzrosła o 14,73 rupii za kilogram.

Zamknięcie granicy z Iranem i groźba strajku

Przewodniczący Stowarzyszenia Dystrybutorów LPG Pakistanu Irfan Khokhar oświadczył, że sytuacja stała się poważna z powodu zamknięcia granicy z Iranem. Według niego kraj importował z Iranu co najmniej 70% LPG, natomiast produkcja krajowa stanowiła 30%. Wezwał władze do podjęcia działań przeciwko manipulacjom na rynku.

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Pakistańskie Stowarzyszenie Sprzedawców LPG również ostrzegło przed możliwym wstrzymaniem działalności od 16 listopada, jeśli nowa polityka państwowa w tej branży zepchnie sektor prywatny na margines. Przewodniczący stowarzyszenia Ali Haider oświadczył, że rząd nie powinien anulować deregulacji rynku LPG.

Według Haidera z około 1,3 mln ton LPG tylko około 225 tys. ton jest importowanych z krajów Zatoki Perskiej, głównie przez sektor prywatny. Stowarzyszenie skierowało list do ministra przemysłu naftowego Alego Pervaiza Malika, twierdząc, że projekt nowej polityki przekazany premierowi nie uwzględniał stanowiska prywatnych firm.

Haider twierdził również, że przedsiębiorstwa państwowe nie zapewniły importu LPG w warunkach obecnego niedoboru, chociaż polityka z 2016 roku przewidywała pobieranie opłaty na rozwój przemysłu naftowego w wysokości 4669 rupii za tonę lokalnego LPG w celu finansowania zakupów zimowych i awaryjnych.

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