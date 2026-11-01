Estońska firma Enefit Power od 1 listopada zacznie wykorzystywać olej łupkowy w rezerwowej kotłowni elektrowni Balti w Narwie, jeśli blok energetyczny nr 11 nie będzie działał lub będzie niekonkurencyjny na rynku energii elektrycznej. Poinformował o tym ERR News.

Zezwolenie organu ochrony środowiska

Dyrektor generalny Enefit Power Reine Pajo poinformował szefa organu ochrony środowiska Rainera Vakrę oraz ministra klimatu Erkki Keldo o zamiarze spółki skorzystania z wyjątku przyznanego przez urząd 21 października.

Zarządzenie pozwala na prewencyjne stosowanie oleju łupkowego, jeśli istnieje ryzyko przerw lub ograniczeń w dostawach gazu ziemnego, a także jeśli ogrzewanie sieciowe może stać się nieosiągalne cenowo dla mieszkańców Narwy.

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Ryzyka dla dostaw gazu

Według Pajo wahania cen, rosnący zimowy popyt i ryzyko nowych zakłóceń zagrażają zarówno bezpieczeństwu dostaw gazu ziemnego, jak i dostępności cenowej ogrzewania sieciowego. Zaznaczył, że ogrzewanie może stać się nieosiągalne cenowo dla mieszkańców miasta nawet bez faktycznego wstrzymania dostaw gazu.

Szef Enefit Power powołał się również na niższe niż zwykle zapasy gazu w Europie, wysokie ceny gazu ziemnego i zimowe ryzyka dla dostaw. Wspomniał o kryzysie na Bliskim Wschodzie, który, jak powiedział, podniósł europejskie ceny gazu do czteroletniego maksimum w październiku.

Pajo nazwał wykorzystanie oleju łupkowego tymczasowym i prewencyjnym środkiem, który ma zmniejszyć zależność Narwy od niestabilnego importowanego gazu oraz pomóc utrzymać dostępność cenową ogrzewania. Wielkość wykorzystania paliwa będzie zależeć od warunków dostaw gazu i zapotrzebowania miasta na ciepło. Spółka oficjalnie poinformowała organ ochrony środowiska o swoich planach.

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