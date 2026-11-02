老挝风电场计划增加1000兆瓦装机容量——《台北时报》

Monsoon Wind运营商计划将其位于老挝南部色贡省的风电项目装机容量增加1000兆瓦。该公司还在努力推动部分新增电力在老挝国内使用，《台北时报》报道。

Monsoon Wind Power Project的装机容量为600兆瓦。该项目包括133台由一家中国国有公司建造的风力涡轮机。项目于去年8月开始运营，其发电量通过专用线路仅输送至越南国家电网。

该地区最大的风电场

该项目价值7亿美元，占地面积与新加坡的面积相当。这是亚洲首个跨境风电项目，也是东南亚最大的风力发电站。该设施由一个由泰方主导的财团所有。

越南是东南亚增长最快的经济体之一，此前已从老挝进口水电。专家指出，经济条件正日益有利于风力发电的发展。老挝有90座水电站，而该国及邻国适合建设此类设施的最佳地点已所剩不多。

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对越南的供应

Indochina Energy Partners董事总经理托马斯·雅各布森估计，国有能源公司Electricity Vietnam向Monsoon支付的电价约为每千瓦时6美分。这比越南购买本地生产风电的价格低2至4美分。

2023年，越南因干旱导致水电发电量下降，经历了严重停电。今年9月，该国政府还警告称，由于计划中的能源项目延误和需求增长，从明年起可能面临电力短缺风险。National Power Transmission Corporation代表宁春协表示，到2030年，从老挝进口的电力将占越南总装机容量的近10%。

对于涡轮机附近村庄的居民而言，该项目带来了新道路、获得清洁水和医疗服务的更好条件。同时，居民表示，由于老挝基础设施老化以及国有能源公司的债务，他们在强风暴期间仍会遭遇供电中断。

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