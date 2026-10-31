W Chinach wszczęto postępowanie dyscyplinarne i nadzorcze wobec 75-letniego Fu Chengyu, byłego przewodniczącego Sinopec i China National Offshore Oil Corporation (CNOOC). Według South China Morning Post, urzędnik jest sprawdzany pod kątem podejrzenia poważnego naruszenia dyscypliny i prawa — sformułowania zwykle stosowanego w ChRL w sprawach korupcyjnych.

Śledztwo organów nadzorczych

Centralna Komisja Kontroli Dyscypliny Komunistycznej Partii Chin oraz Narodowa Komisja Nadzoru prowadzą wobec Fu kontrolę dyscyplinarną i postępowanie nadzorcze. Jak podaje SCMP, poinformowała o tym państwowa agencja Xinhua, powołując się na komunikat na stronie internetowej komisji.

Ogłoszenie o kontroli pojawiło się kilka dni po zakończeniu piątego plenum 20. Komitetu Centralnego KPCh, podczas którego uwagę poświęcono dyscyplinie i walce z korupcją. Fu został kolejnym wysokim urzędnikiem, wobec którego postępowanie wszczęto już po odejściu ze stanowisk państwowych.

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Kariera w branży naftowej

Fu Chengyu pracował w chińskiej branży naftowej przez ponad trzy dekady. Dołączył do CNOOC w 1982 roku, gdy spółka została założona, i zajmował się wspólnymi przedsięwzięciami z dużymi zagranicznymi firmami naftowymi.

W latach 90. Fu kierował działalnością państwowego konglomeratu energetycznego na Morzu Południowochińskim. W 2003 roku został przewodniczącym i dyrektorem generalnym CNOOC, a w 2011 roku stanął na czele Sinopec oraz organizacji partyjnej spółki. Po przejściu na emeryturę w 2015 roku był członkiem komitetu stałego Ludowej Politycznej Rady Konsultacyjnej Chin.

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