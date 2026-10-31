В Китае начали дисциплинарную и надзорную проверку в отношении 75-летнего Фу Чэнъюя — бывшего председателя Sinopec и China National Offshore Oil Corporation (CNOOC). По данным South China Morning Post, чиновника проверяют из-за вероятных серьезных нарушений дисциплины и закона — формулировки, которая в КНР обычно применяется в коррупционных делах.

Расследование надзорных органов

Центральная комиссия Коммунистической партии Китая по проверке дисциплины и Национальная надзорная комиссия проводят в отношении Фу дисциплинарную проверку и надзорное расследование. Как сообщает SCMP, об этом сообщило государственное агентство Xinhua со ссылкой на уведомление на сайте комиссии.

Объявление о проверке появилось через несколько дней после завершения пятого пленума 20-го Центрального комитета КПК, где внимание уделили дисциплине и борьбе с коррупцией. Фу стал очередным высокопоставленным чиновником, расследование в отношении которого начали уже после ухода с государственных должностей.

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Карьера в нефтяной отрасли

Фу Чэнъюй более трех десятилетий работал в нефтяной отрасли Китая. Он присоединился к CNOOC в 1982 году, когда компания была основана, и курировал совместные предприятия с крупными иностранными нефтяными компаниями.

В 1990-х годах Фу руководил операциями государственного энергетического конгломерата в Южно-Китайском море. В 2003 году он стал председателем и генеральным директором CNOOC, а в 2011 году возглавил Sinopec и партийную организацию компании. После выхода на пенсию в 2015 году он был членом постоянного комитета Народного политического консультативного совета Китая.

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