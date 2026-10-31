У Китаї розслідують можливу корупцію ексглави Sinopec Фу Чен’ю — South China Morning Post

У Китаї розпочали дисциплінарне та наглядове розслідування щодо 75-річного Фу Чен'ю — колишнього голови Sinopec і China National Offshore Oil Corporation (CNOOC). За даними South China Morning Post, посадовця перевіряють через імовірні серйозні порушення дисципліни та закону — формулювання, яке в КНР зазвичай застосовують у корупційних справах.

Розслідування наглядових органів

Центральна комісія Комуністичної партії Китаю з перевірки дисципліни та Національна наглядова комісія проводять щодо Фу дисциплінарну перевірку й наглядове розслідування. Про це, за інформацією SCMP, повідомило державне агентство Xinhua з посиланням на повідомлення на сайті комісії.

Оголошення про перевірку з'явилося за кілька днів після завершення п'ятого пленуму 20-го Центрального комітету КПК, де увагу приділили дисципліні та боротьбі з корупцією. Фу став черговим високопосадовцем, щодо якого розслідування почали вже після його виходу з державних посад.

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Кар'єра в нафтовій галузі

Фу Чен'ю понад три десятиліття працював у нафтовій галузі Китаю. Він приєднався до CNOOC у 1982 році, коли компанію було засновано, та опікувався спільними підприємствами з великими іноземними нафтовими компаніями.

У 1990-х роках Фу керував операціями державного енергетичного конгломерату в Південнокитайському морі. У 2003 році він став головою та генеральним директором CNOOC, а в 2011 році очолив Sinopec і партійну організацію компанії. Після виходу на пенсію у 2015 році він був членом постійного комітету Народної політичної консультативної ради Китаю.

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