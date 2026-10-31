中国调查中石化前董事长傅成玉涉嫌腐败案——《南华早报》

中国已对75岁的傅成玉展开纪律审查和监察调查。他曾任中国石油化工集团公司（Sinopec）和中国海洋石油总公司（CNOOC）董事长。据《南华早报》报道，这名官员因涉嫌严重违纪违法而接受调查——这一表述在中国通常用于腐败案件。

监督机构的调查

中国共产党中央纪律检查委员会和国家监察委员会正在对傅成玉进行纪律审查和监察调查。据《南华早报》报道，国家通讯社新华社援引该委员会网站上的通报报道了此事。

有关调查的公告出现在中国共产党第二十届中央委员会第五次全体会议结束数日后，该会议关注了纪律和反腐败斗争。傅成玉成为又一名在离开公职后被启动调查的高级官员。

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石油行业生涯

傅成玉在中国石油行业工作了30多年。他于1982年加入CNOOC，当时该公司刚刚成立，并负责与大型外国石油公司的合资企业。

20世纪90年代，傅成玉负责这家国有能源集团在南海的业务。2003年，他出任CNOOC董事长兼首席执行官；2011年，他执掌Sinopec及该公司的党组织。2015年退休后，他曾担任中国人民政治协商会议常务委员会委员。

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