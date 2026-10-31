PKB Kataru może wzrosnąć o 15% w 2027 roku — The National

S&P Global Ratings prognozuje, że realny PKB Kataru wzrośnie o 15% w 2027 roku, ponieważ kraj może zwiększyć dostawy gazu. Poprzedzi to oczekiwany spadek gospodarczy o 14% w 2026 roku, informuje The National.

Straty mocy LNG

Według publikacji około 17% katarskich mocy produkcyjnych skroplonego gazu ziemnego nie działa po tym, jak irańskie uderzenia uszkodziły dwie z 14 linii eksportowych LNG. Z rynku ubyło 12,8 mln ton rocznej mocy produkcyjnej.

QatarEnergy oświadczyła, że naprawa uszkodzonych obiektów potrwa od trzech do pięciu lat. Oznacza to, że nawet bezpieczne wznowienie funkcjonowania Cieśniny Ormuz umożliwi przywrócenie tylko części przedwojennych wolumenów dostaw Kataru. Z powodu zakłóceń światowe ceny gazu znacznie wzrosły.

Emir Kataru, szejk Tamim, poinformował w tym miesiącu na posiedzeniu Rady Konsultacyjnej, że dochody państwa w pierwszym półroczu spadły o 42% z powodu zmniejszenia eksportu LNG.

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Rating i perspektywy branży

Pomimo zakłóceń w produkcji LNG S&P oczekuje kontynuacji rozbudowy złoża North Field, choć projekt może napotkać opóźnienia. Agencja uważa, że popyt ze strony szybko rozwijających się gospodarek azjatyckich oraz rola LNG jako paliwa przejściowego w transformacji energetycznej będą wspierać eksport Kataru.

S&P utrzymała suwerenny rating kredytowy Kataru na poziomie AA ze stabilną perspektywą. Agencja powołała się na znaczne aktywa fiskalne i zagraniczne kraju, które powinny pomóc mu oprzeć się zakłóceniom bezpieczeństwa i przepływów handlowych. Jednocześnie przedłużające się wstrzymanie lub nowe zakłócenia w produkcji i eksporcie LNG pozostają kluczowym ryzykiem dla prognozy.

Na lata 2028–2029 S&P prognozuje dla Kataru średni wzrost gospodarczy na poziomie 8% rocznie. Inflacja, według oceny agencji, umiarkowanie przyspieszy do około 4%.

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