《The National》：卡塔尔GDP或将在2027年增长15%

S&P Global Ratings预测，随着该国可能增加天然气供应，卡塔尔实际GDP将在2027年增长15%。在此之前，预计其经济将在2026年收缩14%，《The National》报道。

LNG产能损失

据该报报道，在伊朗袭击损坏14条LNG出口生产线中的两条后，卡塔尔约17%的液化天然气产能处于停运状态。市场损失了1280万吨年产能。

QatarEnergy表示，受损设施的维修将持续三至五年。这意味着，即使霍尔木兹海峡安全恢复通行，也只能恢复卡塔尔战前供应量的一部分。受中断影响，全球天然气价格大幅上涨。

卡塔尔埃米尔谢赫塔米姆本月在协商委员会会议上表示，由于LNG出口减少，国家收入在上半年下降了42%。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

评级与行业前景

尽管LNG生产出现中断，S&P预计North Field气田扩建将继续推进，但该项目可能面临延误。该机构认为，快速发展的亚洲经济体的需求，以及LNG作为能源转型中过渡性燃料的作用，将支持卡塔尔出口。

S&P维持卡塔尔AA主权信用评级，展望稳定。该机构援引该国可观的财政和外部资产，这些资产应有助于其抵御安全和贸易流动中断。同时，LNG生产和出口长期停摆或再次中断仍是预测面临的关键风险。

S&P预测，2028年至2029年卡塔尔平均经济增长率将为每年8%。该机构预计，通胀将温和加速至约4%。

关注我们在