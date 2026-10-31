ВВП Катара может вырасти на 15% в 2027 году — The National

S&P Global Ratings прогнозирует, что реальный ВВП Катара вырастет на 15% в 2027 году, поскольку страна может нарастить поставки газа. Этому будет предшествовать ожидаемое сокращение экономики на 14% в 2026 году, сообщает The National.

Потери мощностей LNG

По данным издания, около 17% катарских мощностей по производству сжиженного природного газа не работают после того, как иранские удары повредили две из 14 экспортных линий LNG. С рынка выбыло 12,8 млн тонн годовой производственной мощности.

Компания QatarEnergy заявила, что ремонт поврежденных объектов продлится от трех до пяти лет. Это означает, что даже безопасное возобновление работы Ормузского пролива позволит восстановить лишь часть довоенных объемов поставок Катара. Из-за перебоев мировые цены на газ существенно выросли.

Эмир Катара шейх Тамим в этом месяце сообщил на заседании Консультативного совета, что государственные доходы за первое полугодие сократились на 42% из-за уменьшения экспорта LNG.

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Рейтинг и перспективы отрасли

Несмотря на перебои в производстве LNG, S&P ожидает продолжения расширения месторождения North Field, хотя проект может столкнуться с задержками. В агентстве считают, что спрос со стороны быстро развивающихся азиатских экономик и роль LNG как переходного топлива в энергетической трансформации будут поддерживать экспорт Катара.

S&P сохранило суверенный кредитный рейтинг Катара на уровне AA со стабильным прогнозом. Агентство сослалось на значительные фискальные и внешние активы страны, которые должны помочь ей противостоять нарушениям безопасности и торговых потоков. В то же время длительная остановка или новые перебои в производстве и экспорте LNG остаются ключевым риском для прогноза.

На 2028–2029 годы S&P прогнозирует для Катара средний экономический рост на уровне 8% в год. Инфляция, по оценке агентства, умеренно ускорится примерно до 4%.

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