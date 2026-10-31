ВВП Катару може зрости на 15% у 2027 році — The National

S&P Global Ratings прогнозує, що реальний ВВП Катару зросте на 15% у 2027 році, оскільки країна може наростити постачання газу. Цьому передуватиме очікуване скорочення економіки на 14% у 2026 році, повідомляє The National.

Втрати LNG-потужностей

За даними видання, близько 17% катарських потужностей зі скрапленого природного газу не працюють після того, як іранські удари пошкодили дві з 14 експортних ліній LNG. З ринку вибуло 12,8 млн тонн річної виробничої потужності.

Компанія QatarEnergy заявила, що ремонт пошкоджених об’єктів триватиме від трьох до п’яти років. Це означає, що навіть безпечне відновлення роботи Ормузької протоки дасть змогу повернути лише частину довоєнних обсягів постачань Катару. Через перебої світові ціни на газ суттєво зросли.

Емір Катару шейх Тамім цього місяця повідомив на засіданні Консультативної ради, що державні доходи за перше півріччя скоротилися на 42% через зменшення експорту LNG.

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Рейтинг і перспективи галузі

Попри перебої у виробництві LNG, S&P очікує продовження розширення родовища North Field, хоча проєкт може зазнати затримок. В агентстві вважають, що попит з боку азійських економік, які швидко розвиваються, та роль LNG як перехідного палива в енергетичній трансформації підтримуватимуть експорт Катару.

S&P зберегло суверенний кредитний рейтинг Катару на рівні AA зі стабільним прогнозом. Агентство послалося на значні фіскальні та зовнішні активи країни, які мають допомогти їй протистояти порушенням безпеки та торговельних потоків. Водночас тривала зупинка або нові перебої у виробництві й експорті LNG залишаються ключовим ризиком для прогнозу.

На 2028–2029 роки S&P прогнозує для Катару середнє економічне зростання на рівні 8% на рік. Інфляція, за оцінкою агентства, помірно прискориться приблизно до 4%.

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