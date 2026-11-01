В Бразилии контролируемая государством нефтяная компания Petrobras 14 октября 2026 года достигла рекордной рыночной стоимости в 800 млрд реалов, или около $148 млрд. Об этом сообщает The Rio Times со ссылкой на данные компании.

Рекордная капитализация и добыча

В третьем квартале 2026 года собственная добыча нефти и газа Petrobras достигла рекордных 3,512 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки. Это на 11,7% больше, чем за аналогичный период предыдущего года, и на 5,3% больше по сравнению со вторым кварталом.

По итогам второго квартала компания получила прибыль в размере 52,4 млрд реалов, или около $9,7 млрд, что на 97% превышает показатель годичной давности. Скорректированный показатель EBITDA составил 93,8 млрд реалов, а валовой долг — $70,8 млрд, ниже установленного в бизнес-плане на 2026–2030 годы предела в $75 млрд.

Petrobras также одобрила выплату 17,4 млрд реалов дивидендов и процентов на собственный капитал за этот период. По состоянию на 14 октября привилегированные акции компании выросли примерно на 100% в 2026 году, а обыкновенные — примерно на 110%.

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Государственный контроль и скважина Morpho

Федеральное правительство Бразилии владеет 29,02% общего акционерного капитала Petrobras и 50,26% ее обыкновенных акций с правом голоса. Иностранным инвесторам принадлежит 48,73% капитала компании, в том числе 21,59% — через американские депозитарные расписки.

29 октября Petrobras сообщила о третьем нефтяном открытии в скважине Morpho в блоке FZA-M-59 у побережья штата Амапа. Скважина расположена в водах глубиной 2886 метров на Экваториальной окраине Бразилии.

По данным издания, после президентских выборов, на которых Луис Инасиу Лула да Силва получил новый срок, по состоянию на 1 ноября официальных решений о смене руководителей Petrobras, Banco do Brasil или Caixa Econômica Federal не объявлялось.

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