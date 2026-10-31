Rząd Tajlandii zatwierdził wykorzystanie 6,7 mld bahtów z Funduszu Oszczędzania Energii, aby powstrzymać wzrost cen paliw dla konsumentów. Ministerstwo Finansów kraju zatwierdziło tę decyzję 22 października, podaje Bangkok Post, powołując się na urzędnika z sektora energetycznego.

Pierwsza transza planowanych środków

Kwota 6,7 mld bahtów stanowi pierwszą transzę planowanego wycofania 14 mld bahtów z Funduszu Oszczędzania Energii. Początkowe środki mają zostać wydane w tym roku, a dalsze finansowanie może zostać rozważone na wydatki w 2027 roku.

Fundusz jest finansowany opłatą w wysokości 0,05 bahta od każdego sprzedanego litra paliwa. Został utworzony w celu wspierania oszczędzania energii i jej efektywnego wykorzystania. Jednocześnie urzędnicy przyznali, że 6,7 mld bahtów nie wystarczy, aby w pełni zrekompensować wahania światowych cen ropy.

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Zmiana podejścia do ustalania cen

Równolegle minister energii Akanat Promphan 28 października wprowadził dodatkowe kroki w celu zmniejszenia marży brutto z rafinacji ropy i spowolnienia wzrostu krajowych cen paliw. Komitet ds. Administracji Polityki Energetycznej polecił również sześciu rafineriom ropy naftowej w kraju ponowne obliczenie cen produktów ropopochodnych na wyjściu z rafinerii.

Zgodnie z nowym podejściem krajowe ceny paliw nie będą już opierać się na singapurskich wskaźnikach cen produktów ropopochodnych. Według ministra w obowiązującej formule cenowej od 2004 roku uwzględniano koszty, które określił jako nieuzasadnione; według jego oceny kosztują one konsumentów około 10,8 mld bahtów rocznie.

Państwowy Fundusz Paliwowy Tajlandii zgromadził około 105 mld bahtów długu w związku z działaniami na rzecz stabilizacji krajowych cen energii. Rząd stara się ograniczyć wpływ niestabilnych światowych cen ropy, ale możliwości nowego zadłużania są ograniczone wymogiem utrzymywania długu publicznego poniżej 70% PKB.

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