Правительство Таиланда одобрило использование 6,7 млрд батов из Фонда энергосбережения для сдерживания роста цен на топливо для потребителей. Министерство финансов страны согласовало это решение 22 октября, сообщает Bangkok Post со ссылкой на чиновника в энергетической сфере.

Первый транш из запланированных средств

Сумма в 6,7 млрд батов является первым траншем запланированного изъятия 14 млрд батов из Фонда энергосбережения. Первоначальные средства планируют потратить в этом году, а дальнейшее финансирование могут рассмотреть для расходов в 2027 году.

Фонд финансируется сбором в размере 0,05 бата с каждого литра проданного топлива. Он был создан для поддержки энергосбережения и эффективного использования энергии. В то же время чиновники признали, что 6,7 млрд батов не хватит, чтобы полностью компенсировать колебания мировых цен на нефть.

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Изменение подхода к ценообразованию

Параллельно министр энергетики Аканат Промпхан 28 октября ввёл дополнительные меры для сокращения валовой маржи нефтепереработки и замедления роста внутренних цен на топливо. Комитет по администрированию энергетической политики также поручил шести нефтеперерабатывающим заводам страны пересчитать цены на нефтепродукты на выходе с НПЗ.

Согласно новому подходу внутренние цены на топливо больше не будут опираться на сингапурские ориентиры стоимости нефтепродуктов. По словам министра, в действующей формуле ценообразования с 2004 года учитывались расходы, которые он назвал необоснованными; по его оценке, они обходятся потребителям примерно в 10,8 млрд батов ежегодно.

Государственный Топливный фонд Таиланда накопил около 105 млрд батов долга из-за мер по стабилизации внутренних цен на энергию. Правительство пытается ограничить влияние нестабильных мировых цен на нефть, однако возможности для новых заимствований ограничены требованием удерживать государственный долг ниже 70% ВВП.

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