泰国政府批准从节能基金中动用67亿泰铢，以抑制消费者燃油价格上涨。该国财政部于10月22日批准了这一决定，《曼谷邮报》报道，并援引一名能源领域官员的话。

计划资金的首笔拨款

67亿泰铢是计划从节能基金中提取140亿泰铢的首笔拨款。首批资金计划在今年使用，2027年的支出可能会考虑进一步融资。

该基金的资金来源是对每售出一升燃油征收0.05泰铢的费用。该基金旨在支持节能和高效利用能源。与此同时，官员承认，67亿泰铢不足以完全弥补全球油价波动的影响。

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定价方式的改变

与此同时，能源部长阿卡纳特·蓬普汉于10月28日采取额外措施，以降低炼油毛利率并减缓国内燃油价格上涨。能源政策管理委员会还指示该国六家炼油厂重新计算炼油厂出厂的石油产品价格。

根据新方式，国内燃油价格将不再以新加坡石油产品价格基准为依据。部长表示，自2004年以来，现行定价公式一直计入他称为不合理的成本；据他估计，这些成本每年使消费者承担约108亿泰铢。

由于稳定国内能源价格的措施，泰国国营燃油基金已累计约1050亿泰铢债务。政府正试图限制不稳定的全球油价带来的影响，但新增借款的空间受到公共债务必须维持在国内生产总值70%以下这一要求的限制。

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