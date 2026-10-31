Таїланд виділить 6,7 млрд батів на стримування цін на пальне — Bangkok Post

Уряд Таїланду схвалив використання 6,7 млрд батів із Фонду енергозбереження для стримування зростання цін на пальне для споживачів. Рішення 22 жовтня погодило Міністерство фінансів країни, повідомляє Bangkok Post із посиланням на посадовця в енергетичній сфері.

Перший транш із запланованих коштів

Сума у 6,7 млрд батів є першим траншем запланованого вилучення 14 млрд батів із Фонду енергозбереження. Початкові кошти планують витратити цього року, а подальше фінансування можуть розглянути для видатків у 2027 році.

Фонд фінансується збором у розмірі 0,05 бата з кожного літра проданого пального. Його створили для підтримки енергозбереження та ефективного використання енергії. Водночас посадовці визнали, що 6,7 млрд батів не вистачить, аби повністю компенсувати коливання світових цін на нафту.

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Зміна підходу до ціноутворення

Паралельно міністр енергетики Аканат Промпхан 28 жовтня запровадив додаткові кроки для зменшення валової маржі нафтопереробки та уповільнення підвищення внутрішніх цін на пальне. Комітет з адміністрування енергетичної політики також доручив шести нафтопереробним заводам країни перерахувати ціни нафтопродуктів на виході з НПЗ.

За новим підходом внутрішні ціни на пальне більше не спиратимуться на сінгапурські орієнтири вартості нафтопродуктів. За словами міністра, у чинній формулі ціноутворення з 2004 року враховувалися витрати, які він назвав необґрунтованими; вони, за його оцінкою, обходяться споживачам приблизно у 10,8 млрд батів щороку.

Державний Фонд пального Таїланду накопичив близько 105 млрд батів боргу через заходи зі стабілізації внутрішніх енергетичних цін. Уряд намагається обмежити вплив нестабільних світових цін на нафту, але можливості для нових запозичень обмежені вимогою утримувати державний борг нижче 70% ВВП.

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