Zysk OGDCL w Pakistanie wzrósł o 52,7% do 58,5 mld rupii — Dawn

W Pakistanie spółka Oil and Gas Development Company Ltd (OGDCL) w pierwszym kwartale roku finansowego 2026–27 zwiększyła zysk netto po opodatkowaniu o 52,7% — do 58,5 mld rupii. Informuje o tym Dawn.

Wzrost przychodów i zysku

Przychody netto spółki ze sprzedaży wzrosły rok do roku o 38% — z 96,2 mld do 132,4 mld rupii. Zysk na akcję wzrósł z 8,91 do 13,60 rupii.

OGDCL wyjaśniła poprawę wyników zwiększeniem wolumenu wydobycia ropy i gazu, a także wyższymi cenami realizowanymi. Jednocześnie wymuszone ograniczenie wydobycia oraz umocnienie pakistańskiej rupii wobec dolara amerykańskiego częściowo zniwelowały ten pozytywny efekt.

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Rekordowe dywidendy

Rada dyrektorów największej w kraju spółki zajmującej się poszukiwaniem i wydobyciem węglowodorów ogłosiła zaliczkową dywidendę pieniężną w wysokości 5 rupii na akcję. Jest to najwyższa wypłata OGDCL za pierwszy kwartał: rok wcześniej wynosiła 3,50 rupii na akcję.

Ściągalność płatności z wystawionych rachunków w kwartale sprawozdawczym osiągnęła 100%. Spółka oświadczyła również, że przekazała do skarbu państwa 82 mld rupii w formie podatków, dywidend, tantiem i opłat. Według jej szacunków własne wydobycie ropy i gazu pozwoliło zastąpić import i zaoszczędzić około 1,32 mld dolarów środków walutowych.

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