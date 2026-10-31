Japonia może wyprzedzić Chiny w imporcie LNG w 2026 roku — OilPrice

Japonia może zostać największym na świecie importerem skroplonego gazu ziemnego (LNG) w 2026 roku, wyprzedzając Chiny po raz pierwszy od 2022 roku. Jak informuje OilPrice, mogą się do tego przyczynić wysokie ceny LNG oraz znaczne zapasy gazu w Chinach, które ograniczają zakupy tego kraju.

Szacunki ICIS i Kpler

Według szacunków firmy konsultingowej ICIS Japonia zaimportuje w tym roku 62 mln ton LNG, podczas gdy Chiny — 61 mln ton. Firma analityczna Kpler również prognozuje niewielką przewagę Japonii: 63 mln ton wobec 62 mln ton w przypadku Chin.

Chiny stały się największym na świecie importerem LNG w 2021 roku. Z powodu długotrwałych ograniczeń związanych z pandemią COVID-19 Japonia odzyskała pierwsze miejsce w 2022 roku. Chiny ponownie znalazły się na czele rankingu w 2023 roku i zachowały status największego importera do 2025 roku.

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Zapasy gazu w Chinach

W tym roku łączny popyt na import LNG w Azji spadł z powodu wysokich cen dostaw spotowych przy ograniczonej podaży. Według publikacji spadek zakupów w Chinach ma być bardziej odczuwalny, co może pozwolić Japonii zająć pierwsze miejsce.

Chińscy nabywcy LNG z wyprzedzeniem zwiększyli zapasy gazu. Na koniec września chińskie podziemne magazyny gazu były zapełnione w 80%, wskazał analityk Rystad Energy Xiong Wei. Jednocześnie Japonia latem ograniczyła produkcję energii elektrycznej z gazu, preferując węgiel ze względu na wysokie koszty skroplonego gazu.

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