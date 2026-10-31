日本或将在2026年LNG进口量上超过中国——OilPrice

日本可能在2026年成为全球最大的液化天然气（LNG）进口国，自2022年以来首次超过中国。正如OilPrice报道，高企的LNG价格以及中国大量的天然气储备可能促成这一变化，这些储备限制了该国的采购。

ICIS和Kpler的估算

根据咨询公司ICIS的估算，日本今年将进口6200万吨LNG，而中国将进口6100万吨。分析公司Kpler也预测日本将略占优势：6300万吨，而中国为6200万吨。

中国于2021年成为全球最大的LNG进口国。由于与COVID-19疫情相关的长期限制，日本在2022年重新夺回首位。中国在2023年再次位居榜首，并一直保持最大进口国地位至2025年。

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中国的天然气储备

今年，在供应有限的情况下，现货LNG货物价格高企，导致亚洲LNG进口总需求下降。据该媒体称，中国采购量的下降预计会更为明显，这可能使日本占据首位。

中国LNG买家提前增加了天然气储备。截至9月底，中国地下储气库的储气量已达到80%，Rystad Energy分析师熊伟表示。与此同时，由于液化天然气成本高昂，日本在夏季减少了燃气发电，转而优先使用煤炭。

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