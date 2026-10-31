Прибыль OGDCL в Пакистане выросла на 52,7% до 58,5 млрд рупий — Dawn

В Пакистане компания Oil and Gas Development Company Ltd (OGDCL) в первом квартале 2026–27 финансового года увеличила чистую прибыль после уплаты налогов на 52,7% — до 58,5 млрд рупий. Об этом сообщает Dawn.

Рост выручки и прибыли

Чистая выручка компании от продаж выросла в годовом выражении на 38% — с 96,2 млрд до 132,4 млрд рупий. Прибыль на акцию увеличилась с 8,91 до 13,60 рупии.

OGDCL объяснила улучшение показателей увеличением объемов добычи нефти и газа, а также более высокими реализованными ценами. В то же время вынужденное ограничение добычи и укрепление пакистанской рупии по отношению к доллару США частично нивелировали этот положительный эффект.

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Рекордные дивиденды

Совет директоров крупнейшей в стране компании по разведке и добыче углеводородов объявил промежуточные денежные дивиденды в размере 5 рупий на акцию. Это крупнейшая выплата OGDCL за первый квартал: годом ранее она составляла 3,50 рупии на акцию.

Сбор платежей по выставленным счетам в отчетном квартале достиг 100%. Компания также заявила, что перечислила в национальную казну 82 млрд рупий в виде налогов, дивидендов, роялти и сборов. По ее оценке, собственная добыча нефти и газа позволила заместить импорт и сэкономить около 1,32 млрд долларов валютных средств.

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