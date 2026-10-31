В США демократы в Объединенном экономическом комитете Конгресса заявили, что стоимость нефтегазовых активов президента Дональда Трампа с конца 2025 года выросла в среднем на 43%. Об этом Jerusalem Post сообщает со ссылкой на данные доклада демократов, который получило CBS News.

Согласно расчетам комитета на основе данных LSEG Data Analytics, оценочная стоимость этих активов увеличилась с диапазона от 12,6 млн до 46 млн долларов в конце 2025 года до 22,5–81,6 млн долларов. Данные основаны на финансовых декларациях Трампа, поданных в Управление правительственной этики США, где суммы инвестиций и операций указываются не точно, а в определенных диапазонах.

Операции с акциями энергетических компаний

По оценке членов комитета, с марта до конца августа — последнего периода, за который были доступны декларации, — инвестиционные счета Трампа приобрели акции нефтегазовых компаний на сумму от 4,7 млн до 17,5 млн долларов. За тот же период они продали такие акции на 2–5,4 млн долларов.

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Крупнейшими нефтегазовыми пакетами в портфеле являются акции Chevron стоимостью до 23,1 млн долларов и ExxonMobil — до 18,4 млн долларов. С 20 февраля котировки Chevron выросли почти на 25%, ExxonMobil — на 22%. Также сообщается, что 7 апреля, когда Трамп объявил о прекращении огня с Ираном, его инвестиционные счета продали акции ExxonMobil на сумму от 500 тыс. до 1 млн долларов.

Реакция Белого дома

Демократы заявили, что стоимость энергетических активов Трампа выросла во время войны с Ираном на фоне повышения цен на топливо. По их расчетам, американские семьи с начала войны потратили в среднем на 856 долларов больше на бензин. Цена бензина в США с февраля выросла с 2,87 до 4,29 доллара за галлон, а дизельного топлива — с 3,68 до 6,28 доллара.

Белый дом отверг предположения о конфликте интересов. Представитель Белого дома Дэвис Ингл заявил CBS News, что портфель Трампа независимо управляется сторонними финансовыми учреждениями с использованием автоматизированных инвестиционных моделей, а ни президент, ни члены его семьи не могут влиять на решения о покупке или продаже активов.

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