W Stanach Zjednoczonych Demokraci w Połączonym Komitecie Ekonomicznym Kongresu oświadczyli, że wartość aktywów naftowo-gazowych prezydenta Donalda Trumpa wzrosła średnio o 43% od końca 2025 roku. Poinformował o tym Jerusalem Post, powołując się na dane z raportu Demokratów, który uzyskało CBS News.

Zgodnie z wyliczeniami komitetu opartymi na danych LSEG Data Analytics, szacunkowa wartość tych aktywów wzrosła z przedziału od 12,6 mln do 46 mln dolarów pod koniec 2025 roku do 22,5–81,6 mln dolarów. Dane opierają się na oświadczeniach finansowych Trumpa złożonych w amerykańskim Biurze Etyki Rządowej, gdzie kwoty inwestycji i transakcji są podawane nie dokładnie, lecz w określonych przedziałach.

Transakcje akcjami spółek energetycznych

Według oceny członków komitetu, od marca do końca sierpnia — ostatniego okresu, za który dostępne były oświadczenia — rachunki inwestycyjne Trumpa kupiły akcje spółek naftowo-gazowych o wartości od 4,7 mln do 17,5 mln dolarów. W tym samym okresie sprzedały takie akcje za 2–5,4 mln dolarów.

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Największymi pakietami naftowo-gazowymi w portfelu są akcje Chevron o wartości do 23,1 mln dolarów oraz ExxonMobil — do 18,4 mln dolarów. Od 20 lutego notowania Chevron wzrosły o prawie 25%, a ExxonMobil — o 22%. Poinformowano również, że 7 kwietnia, gdy Trump ogłosił zawieszenie broni z Iranem, jego rachunki inwestycyjne sprzedały akcje ExxonMobil o wartości od 500 tys. do 1 mln dolarów.

Reakcja Białego Domu

Demokraci oświadczyli, że wartość aktywów energetycznych Trumpa wzrosła podczas wojny z Iranem, na tle wzrostu cen paliw. Według ich wyliczeń amerykańskie rodziny wydały średnio o 856 dolarów więcej na benzynę od początku wojny. Cena benzyny w USA wzrosła od lutego z 2,87 do 4,29 dolara za galon, a oleju napędowego — z 3,68 do 6,28 dolara.

Biały Dom odrzucił sugestie dotyczące konfliktu interesów. Rzecznik Białego Domu Davis Ingle powiedział CBS News, że portfel Trumpa jest niezależnie zarządzany przez zewnętrzne instytucje finansowe przy użyciu zautomatyzowanych modeli inwestycyjnych, a ani prezydent, ani członkowie jego rodziny nie mogą wpływać na decyzje o kupnie lub sprzedaży aktywów.

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