ОАЭ снизят цены на топливо в ноябре — The National

В Объединённых Арабских Эмиратах в ноябре снизятся цены на бензин и дизельное топливо — это будет первое удешевление топлива за четыре месяца. Как сообщает The National, снижение произойдёт несмотря на рост мировых цен на нефть на фоне напряжённости на Ближнем Востоке.

Новые цены на топливо

Стоимость литра бензина Super 98 в ноябре составит 4,16 дирхама против 4,40 дирхама в октябре, что означает снижение на 5,5%. Бензин Special 95 подешевеет на 5,6% — до 4,04 дирхама за литр с 4,28 дирхама.

Цена E-Plus 91 снизится наиболее заметно — на 5,7%, до 3,97 дирхама за литр против 4,21 дирхама месяцем ранее. Дизельное топливо будет стоить 4,75 дирхама за литр, что на 1% меньше октябрьского показателя в 4,80 дирхама.

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Нефтяной рынок

Несмотря на ноябрьское снижение, стоимость топлива в ОАЭ примерно на 80% выше, чем в феврале, до начала войны с Ираном. В ОАЭ цены на топливо привязаны к мировому нефтяному рынку с 2015 года, когда страна дерегулировала цены.

В конце октября нефть Brent, являющаяся ориентиром для двух третей мирового рынка, закрылась на шестимесячном максимуме. Её цена выросла на 2,4%, до 117,64 доллара за баррель, а за месяц — примерно на 15%. Американская нефть WTI подорожала на 2,08%, до 104,12 доллара за баррель, прибавив около 12% в течение месяца.

Аналитики ранее ожидали нового повышения розничных цен в ОАЭ. Консультант дубайской Qamar Energy Ахмед Заир отметил, что геополитические риски и более высокие транспортные расходы поддерживают цены, тогда как стабильные поставки, более слабый спрос и возможность дипломатического прорыва могут сдерживать их дальнейший рост.

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