阿联酋将于11月下调燃油价格 — The National

阿拉伯联合酋长国的汽油和柴油价格将于11月下调，这将是四个月来燃油价格首次下降。正如《The National》报道，尽管中东紧张局势推高全球油价，此次价格仍将下调。

新的燃油价格

11月，Super 98汽油每升价格将为4.16迪拉姆，低于10月的4.40迪拉姆，降幅为5.5%。Special 95汽油将下调5.6%，从每升4.28迪拉姆降至4.04迪拉姆。

E-Plus 91价格降幅最大，将下调5.7%，从一个月前的每升4.21迪拉姆降至3.97迪拉姆。柴油价格将为每升4.75迪拉姆，比10月的4.80迪拉姆低1%。

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石油市场

尽管11月价格下调，阿联酋燃油价格仍比2月、即与伊朗战争开始前高出约80%。自2015年该国放开价格管制以来，阿联酋的燃油价格一直与全球石油市场挂钩。

10月底，作为全球三分之二市场基准的布伦特原油收于六个月高点。其价格上涨2.4%，至每桶117.64美元，月内上涨约15%。美国WTI原油上涨2.08%，至每桶104.12美元，月内上涨约12%。

分析师此前预计阿联酋零售价格将再次上涨。迪拜Qamar Energy顾问艾哈迈德·扎伊尔指出，地缘政治风险和更高的运输成本支撑价格，而稳定的供应、较弱的需求以及外交突破的可能性可能会抑制价格进一步上涨。

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