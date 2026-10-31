中东化肥出口下降70%至75%——《国民报》

由于经由霍尔木兹海峡的航运受阻，中东化肥出口下降约70%至75%。9月，发运量为99.4万吨，而去年同月为341万吨，《国民报》报道，并援引Kpler的数据。

供应中断

Kpler农业数据高级经理马德琳·奥弗高德表示，出口减少收紧了全球硫磺、氮肥（包括尿素）以及磷肥的供应。她评估称，如果该地区安全局势没有改善，供应可能会维持在当前低位直至年底。

沙特阿拉伯正通过陆路将化肥运往红海港口，但这些运量不足以弥补经由该海峡的海运航线损失。根据Kpler的数据，由于商船遭到袭击，船东和租船方不愿使用过境走廊。

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对收成的风险

波斯湾国家是尿素、硫磺及其他化肥生产原料的重要出口国。该地区占全球硫磺产量的25%至30%，并占硫磺海运贸易的最多一半。该地区在全球尿素产量中的份额为10%至12%，但在该产品海运贸易中的份额为30%至40%。

分析人士警告称，化肥短缺可能降低农作物产量，并在明年加剧食品通胀。Rystad Energy指出，中国已成为替代供应商之一，但新来源无法完全弥补供应缺口，且产品价格更高。

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