Экспорт удобрений с Ближнего Востока сократился примерно на 70–75% из-за нарушений судоходства через Ормузский пролив. В сентябре объем отгрузок составил 994 тыс. тонн против 3,41 млн тонн в том же месяце прошлого года, сообщает The National со ссылкой на данные Kpler.

Сбои в поставках

Старший менеджер Kpler по аграрным данным Мадлен Овергаард заявила, что сокращение экспорта сузило мировое предложение серы, азотных удобрений, в том числе карбамида, а также фосфатных удобрений. По ее оценке, поставки могут оставаться на нынешнем низком уровне до конца года, если ситуация с безопасностью в регионе не улучшится.

Саудовская Аравия перевозит удобрения по суше в порты на Красном море, однако этих объемов недостаточно, чтобы компенсировать потерю морских маршрутов через пролив. Владельцы судов и фрахтователи, по данным Kpler, неохотно используют транзитные коридоры из-за атак на коммерческие суда.

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Риски для урожаев

Страны Персидского залива являются важными экспортерами карбамида, серы и других компонентов для производства удобрений. На регион приходится 25–30% мирового производства серы и до половины ее морской торговли. Доля региона в мировом производстве карбамида составляет 10–12%, однако в морской торговле этим продуктом — 30–40%.

Аналитики предупреждают, что нехватка удобрений может снизить урожайность сельскохозяйственных культур и усилить продовольственную инфляцию в следующем году. Rystad Energy отметила, что Китай стал одним из альтернативных поставщиков, однако новые источники не способны полностью покрыть дефицит поставок и предлагают продукцию по более высокой цене.

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