Eksport nawozów z Bliskiego Wschodu zmniejszył się o około 70–75% z powodu zakłóceń żeglugi przez Cieśninę Ormuz. We wrześniu wolumen wysyłek wyniósł 994 tys. ton wobec 3,41 mln ton w tym samym miesiącu ubiegłego roku, podaje The National, powołując się na dane Kpler.

Zakłócenia dostaw

Starsza menedżerka Kpler ds. danych rolniczych Madeline Overgaard powiedziała, że spadek eksportu ograniczył światową podaż siarki, nawozów azotowych, w tym mocznika, a także nawozów fosforowych. Według jej oceny dostawy mogą pozostać na obecnym niskim poziomie do końca roku, jeśli sytuacja bezpieczeństwa w regionie się nie poprawi.

Arabia Saudyjska transportuje nawozy lądem do portów nad Morzem Czerwonym, jednak te ilości nie wystarczają, by zrekompensować utratę morskich tras przez cieśninę. Właściciele statków i czarterujący niechętnie korzystają z korytarzy tranzytowych z powodu ataków na statki handlowe, wynika z danych Kpler.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Ryzyko dla plonów

Kraje Zatoki Perskiej są ważnymi eksporterami mocznika, siarki i innych komponentów wykorzystywanych do produkcji nawozów. Region odpowiada za 25–30% światowej produkcji siarki i do połowy jej handlu morskiego. Udział regionu w światowej produkcji mocznika wynosi 10–12%, jednak w handlu morskim tym produktem sięga 30–40%.

Analitycy ostrzegają, że niedobór nawozów może obniżyć plony upraw rolnych i nasilić inflację żywnościową w przyszłym roku. Rystad Energy wskazał, że Chiny stały się jednym z alternatywnych dostawców, jednak nowe źródła nie są w stanie w pełni pokryć niedoboru dostaw i oferują produkty po wyższej cenie.

Czytaj nas na