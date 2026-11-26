DTEK第聂伯罗电力网络公司已增派维修队伍，以便更迅速地排除故障并恢复用户供电。

电力工作人员还与物业管理公司及业主委员会协调工作。

过去24小时内，该公司共接到约5.9万通电话，其中近1700通涉及需要维修的故障。大约一半的报修与楼内电力网络有关，其余则与DTEK的电网有关。 如果仅您所在的住宅停电，建议居民首先联系负责楼内电网的物业管理公司或业主委员会。

在长期紧急断电的背景下，故障数量显著增加。 主要原因被认为是供电恢复后，用户同时开启大功率电器导致电网过载。这可能会造成保险丝、变压器和配电箱的损坏。

电力部门呼吁居民在恢复供电后，不要立即同时开启所有大功率电器。 建议在前30分钟内，分批启动热水器、取暖器、洗衣机及其他电器，以减轻电网负荷并防止故障再次发生。

来源：DTEK第聂伯罗电力网络。

11月25日（星期三），俄军再次袭击了第聂伯罗彼得罗夫斯克州的能源基础设施，导致主干电网受损，第聂伯市部分地区以及第聂伯罗、帕夫洛格拉德、西涅利科夫和萨马罗夫等区断电。

由于俄罗斯对电力基础设施的袭击，该国五个地区的用户陷入断电状态。截至11月25日，情况最为严峻的地区是第聂伯罗彼得罗夫斯克州和扎波罗热州。

俄罗斯炮击了文尼察的能源基础设施，导致该地区停电。

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