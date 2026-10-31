雪佛龙将在委内瑞拉投资70亿美元，并预计到2031年将石油产量从每日30万桶提高至60万桶。与此同时，埃克森美孚表示，在决定进行重大投资之前，该国需要进一步调整财政和法律监管，《财富》报道。

埃克森美孚不急于投资

埃克森美孚首席执行官达伦·伍兹在公司季度业绩发布会上呼吁谨慎对待有关可能签署投资委内瑞拉油田备忘录的报道。他表示，该公司最终可能会在委内瑞拉发挥作用，但无意仓促行事。

伍兹指出，埃克森美孚只有在出现能够确保投资可行性、稳定性和所需盈利能力的条件后，才准备考虑相关项目。他还提醒说，埃克森美孚在委内瑞拉的资产曾两次被国有化，最近一次是在2007年。

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雪佛龙提高产量

雪佛龙并未离开委内瑞拉，且仍是该国最大的私营石油生产商；该公司今年已将产量提高20%，从每日25万桶增加。该刊物称，委内瑞拉10月的总产量超过每日120万桶，而此前不足每日100万桶。

雪佛龙首席执行官迈克·沃思表示，公司在该国的存在使其凭借对地质和基础设施的了解获得优势。他称，这项钻井计划可以迅速收回成本，其推进速度可根据市场形势进行调整。沃思表示，新的合同条款包括有关政治稳定和国际仲裁的规定，雪佛龙将控制其所生产石油的流向，以及其向政府支付的特许权使用费和税款。

其他公司也在关注委内瑞拉石油行业。大陆资源公司已与国有PDVSA签署备忘录，开发奥里诺科油带的一大片区域；英国石油公司和壳牌则计划投资特立尼达和多巴哥附近的海上天然气田。

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