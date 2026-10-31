Chevron inwestuje 7 mld dolarów w Wenezueli i liczy na zwiększenie wydobycia ropy z 300 tys. do 600 tys. baryłek dziennie do 2031 roku. Jednocześnie ExxonMobil twierdzi, że przed podjęciem decyzji o znaczących inwestycjach kraj potrzebuje dalszych zmian w regulacjach fiskalnych i prawnych, informuje Fortune.

ExxonMobil nie spieszy się z inwestycjami

Prezes ExxonMobil Darren Woods podczas prezentacji kwartalnych wyników spółki wezwał do ostrożnego traktowania informacji o możliwym podpisaniu memorandum dotyczącego inwestycji w wenezuelskie złoża ropy. Jak powiedział, firma może ostatecznie odegrać rolę w Wenezueli, jednak nie zamierza się spieszyć.

Woods zaznaczył, że ExxonMobil jest gotowy rozważać projekty dopiero po pojawieniu się warunków zapewniających rentowność, stabilność i wymaganą dochodowość inwestycji. Przypomniał również, że aktywa ExxonMobil w Wenezueli nacjonalizowano dwukrotnie, ostatnio w 2007 roku.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Chevron zwiększa wydobycie

Chevron, który nie opuścił Wenezueli i pozostaje największym prywatnym producentem ropy w kraju, już zwiększył w tym roku wolumen wydobycia o 20% — z 250 tys. baryłek dziennie. Łączne wydobycie w Wenezueli w październiku przekroczyło 1,2 mln baryłek dziennie wobec mniej niż 1 mln baryłek wcześniej, według danych publikacji.

Prezes Chevron Mike Wirth oświadczył, że obecność spółki w kraju daje jej przewagę dzięki znajomości geologii i infrastruktury. Nazwał program wierceń takim, który może szybko się zwrócić, a jego tempo można dostosowywać do sytuacji rynkowej. Według Wirtha nowe warunki kontraktowe przewidują zapisy dotyczące stabilności politycznej i arbitrażu międzynarodowego, a Chevron będzie kontrolować przepływy wydobywanej przez siebie ropy, a także tantiemy i podatki płacone rządowi.

Wenezuelskiemu sektorowi naftowemu przyglądają się również inne firmy. Continental Resources podpisała memorandum z państwową PDVSA w sprawie zagospodarowania dużego obszaru w pasie naftowym Orinoko, a BP i Shell planują inwestycje w morskie złoża gazu w pobliżu Trynidadu i Tobago.

Czytaj nas na