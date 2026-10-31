Chevron инвестирует $7 млрд в Венесуэле и рассчитывает к 2031 году увеличить добычу нефти с 300 тыс. до 600 тыс. баррелей в сутки. В то же время ExxonMobil заявляет, что перед принятием решения о значительных инвестициях стране необходимы дальнейшие изменения в фискальном и правовом регулировании, сообщает Fortune.

ExxonMobil не спешит с инвестициями

Генеральный директор ExxonMobil Даррен Вудс во время презентации квартальных результатов компании призвал с осторожностью относиться к сообщениям о возможном подписании меморандума об инвестициях в венесуэльские нефтяные месторождения. По его словам, компания в конечном итоге может сыграть роль в Венесуэле, однако не намерена спешить.

Вудс отметил, что ExxonMobil готова рассматривать проекты только после появления условий, которые обеспечат жизнеспособность, стабильность и необходимую доходность инвестиций. Он также напомнил, что активы ExxonMobil в Венесуэле национализировали дважды, последний раз — в 2007 году.

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Chevron наращивает добычу

Chevron, которая не покидала Венесуэлу и остается крупнейшим частным производителем нефти в стране, уже увеличила объемы добычи в этом году на 20% — с 250 тыс. баррелей в сутки. Общая добыча в Венесуэле в октябре превысила 1,2 млн баррелей в сутки против менее чем 1 млн баррелей ранее, по данным издания.

Генеральный директор Chevron Майк Вирт заявил, что присутствие компании в стране дает ей преимущество благодаря знанию геологии и инфраструктуры. Он назвал программу бурения такой, которая может быстро окупиться, а ее темпы можно корректировать в зависимости от рыночной ситуации. По словам Вирта, новые контрактные условия предусматривают положения о политической стабильности и международном арбитраже, а Chevron будет контролировать потоки добываемой ею нефти, а также роялти и налоги, которые она будет уплачивать правительству.

К венесуэльскому нефтяному сектору также присматриваются другие компании. Continental Resources подписала меморандум с государственной PDVSA об освоении крупного участка в нефтяном поясе Ориноко, а BP и Shell планируют вложения в морские газовые месторождения вблизи Тринидада и Тобаго.

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