巴基斯坦总理夏巴兹·谢里夫成立了一个由八名成员组成的委员会，负责审议拟议的液化石油气（LPG）政策调整。据《黎明报》报道，该委员会是在供应中断后价格急剧上涨的背景下成立的。

拟议调整

拟议改革规定，国有企业将能够进口LPG，并从监管机构石油和天然气监管局（Ogra）手中接管定价职能。这些公司可能包括巴基斯坦国家石油公司、Sui公司、PARCO和巴基斯坦LNG公司。

根据政府提案，国有企业将大宗进口LPG，并按进口平价原则每月定价。这将考虑上个月的沙特阿美FOB报价、实际溢价、运费、保险、附带费用和进口税。提案还建议Ogra停止发布本地生产和进口LPG的价格通知。

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市场参与者的反对意见

LPG营销公司和经销商反对在未与行业协商的情况下最终批准新政策。他们表示，国有企业在进口LPG方面经验有限，而拟对本地生产天然气征收的费用可能推高价格。私营部门代表还呼吁取消将价格与沙特阿美合同价格挂钩的做法，因为相当一部分进口来自包括伊朗和阿曼在内的地区。

根据市场价格数据，巴基斯坦一瓶11.57公斤LPG的价格为6000至7200卢比，而Ogra官方设定的价格为3296卢比。本月初，与伊朗边境的作业停止，海运进口也减少。

该委员会将由石油部长领导，须在一个月内审议拟议调整、气瓶标准和本地LPG市场模式，并向总理提交综合报告。该草案还规定，将营销和进口公司的最低利润率从每吨3.5万卢比提高至5万卢比。

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