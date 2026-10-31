Прем’єр Пакистану створив комітет для перегляду запропонованої реформи LPG — Dawn

Прем’єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф сформував комітет із восьми членів, який має переглянути запропоновані зміни до політики щодо скрапленого нафтового газу (LPG). Комітет створили на тлі стрімкого зростання цін після перебоїв із постачанням, повідомляє Dawn.

Запропоновані зміни

Запропонована реформа передбачає, що державні підприємства зможуть імпортувати LPG і перебрати від регулятора Oil and Gas Regulatory Authority (Ogra) функцію встановлення цін. До таких компаній можуть увійти Pakistan State Oil, компанії Sui, PARCO та Pakistan LNG.

Згідно з урядовою пропозицією, держпідприємства імпортуватимуть LPG великими партіями та щомісяця встановлюватимуть ціни за принципом імпортного паритету. При цьому враховуватимуть FOB-котирування Saudi Aramco, фактичні премії, фрахт, страхування, супутні витрати та імпортні податки за попередній місяць. Також пропонується, щоб Ogra припинив публікувати цінові повідомлення для місцевого та імпортного LPG.

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Заперечення учасників ринку

Маркетингові компанії та дилери LPG виступили проти остаточного затвердження нової політики без консультацій із галуззю. Вони заявили, що державні підприємства мають обмежений досвід імпорту LPG, а запропонований збір із газу місцевого виробництва може підвищити ціни. Представники приватного сектору також закликають відмовитися від прив’язки цін до контрактної ціни Saudi Aramco, оскільки значна частина імпорту надходить, зокрема, з Ірану та Оману.

За даними про ринкові ціни, 11,57-кілограмовий балон LPG у Пакистані коштує від 6 тис. до 7,2 тис. рупій, тоді як офіційно встановлена Ogra ціна становить 3296 рупій. На початку місяця робота на кордоні з Іраном зупинилася, а морський імпорт скоротився.

Комітет, який очолить міністр нафти, має за місяць розглянути запропоновані зміни, стандарти балонів і модель місцевого ринку LPG та подати прем’єр-міністру комплексний звіт. Проєкт також передбачає збільшення мінімальної маржі маркетингових та імпортних компаній із 35 тис. до 50 тис. рупій за тонну.

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